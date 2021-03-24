السودان يوقع اتفاقية منحة مع البنك الدولى بقيمة 390 مليون دولار

وقعت الحكومة السودانية والبنك الدولي، اليوم الأربعاء، اتفاقية قدم بموجبها البنك الدولي منحة قيمتها 390 مليون دولار، في المرحلة الثانية لبرنامج "ثمرات" لدعم الأسر السودانية، الذي يتكلف في مجمله 820 مليون دولار.ووقع الاتفاقية عن الحكومة السودانية الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، فيما وقع عن البنك الدولي عثمان ديون المدير القطري للبنك بالسودان.وقال إبراهيم، في مراسم التوقيع: إن الاتفاقية، التي تمت عبر المؤسسة الدولية للتنمية، لا تعبر عن تمويل مالي فحسب، بل تعد إنجازا نوعيا، عبرنا به إلى المجتمع الدولي عن طريق بوابة البنك الدولي.وأضاف: أن هذا الإنجاز أسهم المجتمع الدولي في تحقيقه مع السودان، معربا عن التطلع لأن تعم فائدته كل الأسر في كافة أنحاء الولايات السودانية، وأن يسهم في رفع المعاناة عن الأسرة.وأوضح: أن برنامج "ثمرات" سوف يسهم في تخفيف معاناة المواطن لتلافي آثار الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدا أن الحكومة السودانية ستعمل كذلك عبر سياساتها حتى يتم تجاوز المرحلة الأولى لتطبيق الإصلاحات، خاصة مع ظهور بوادر نجاحات هذه السياسات، من خلال استقرار سياسات سعر الصرف.من جانبه، أعرب عثمان ديون المدير القطري للبنك الدولي في السودان، عن سعادته لمواصلة الشراكة مع السودان، بإنجاح هذا البرنامج عبر إتاحة الحكومة جميع الإمكانات والموارد الممكنة لمواطنيها.