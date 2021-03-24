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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سعود يتابع خطة تطوير مطبعة جامعة عين شمس (صور)

الأربعاء 24/مارس/2021 - 05:58 م
جريدة الدستور
إسراء جمال
طباعة
أجرى الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، جولة تفقدية موسعة بمطبعة الجامعة ومخازنها، للوقوف على موقفها الحالي وأحدث ما تم إنجازه من أعمال التطوير بها.

رافق سعود في جولته الدكتور ياسر مجاهد، مدير مركز الاستشارات الهندسية ومحمد الخطيب، أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب.

وأوضح سعود خلال جولته التفقدية، أنه تم وضع خطة تطوير متكاملة طموحة من قبل أساتذة متخصصين وبمتابعة كاملة من الدكتور محمود المتينى، رئيس الجامعة، تضم عدة مراحل لرفع كفاءة المطبعة على مختلف مستوياتها وتطوير البنية التحتية وتزويدها بالمعدات وماكينات الطباعة الحديثة وتدريب وتطوير الجهازين الإداري والفني لتحقيق نتائج ملموسة على ارض الواقع وتحويلها إلى صرح انتاجي تنافسي في سوق الطباعة المصرية سواء على مستوى جودة الصناعة اوالتكلفة.

كما صرح أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من خطة التطوير من خلال تزويد المطبعة بثلاث ماكينات حديثة؛ يحقق توافرهم نقلة نوعية في مستوى إنتاج المطبعة وهم: ماكينة طباعة ديجيتال بقسم المطبعة الرقمية وماكينة سلفنه وماكينة فصل الوان ctp بقسم المطبعة الأوفست، وكذلك التخلص من كل الماكينات التي تهالكت وتعطلت منذ فترة، بالتعاون مع هيئة الخدمات الحكومية افساحا للمجال أمام باقي التطور الشـامل.

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