غدًا.. وصول 200 ألف جرعة من لقاح سينوفاك إلى تونس منحة من الصين

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن تصل، غدًا الخميس، على متن طائرة عسكرية تونسية، 200 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك" مقدمة كمنحة من جمهورية الصين الشعبية إلى تونس.وأوضحت رئاسة الجمهورية التونسية، في بيان اليوم: أن وصول اللقاح يأتي تجسيدًا لتعليمات رئيس الجمهورية قيس سعيد ببذل كل المساعي الدبلوماسية الضرورية والمكثفة من أجل التسريع بتوفير لقاحات فيروس "كورونا" لصالح الشعب التونسي.وأضاف البيان: أنه سيجرى التنسيق بين الجهات المختصة من أجل توزيع هذه اللقاحات على مستحقيها وفق الأولويات المضبوطة في الغرض.