إندونيسيا: تطعيم 5 ملايين و970 ألفا ضد كورونا

أعلنت السلطات الإندونيسية، الأربعاء، أنه تم حتى الآن تطعيم ما يصل إلى 5 ملايين و978 ألفًا و251 إندونيسيًا، من العاملين في مجال الصحة وفي الخدمة العامة وكبار السن، ضد فيروس "كورونا" المستجد المسبب لكوفيد-19.وقالت فرقة العمل المعنية بأزمة فيروس "كورونا" في البلاد: أنه من بين هذا العدد الإجمالي، تلقى مليونان و709 آلاف و545 جرعتهم الثانية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية الرسمية.وتهدف الحكومة الإندونيسية إلى تطعيم 181،5 مليون شخص على الأقل للوصول إلى مناعة القطيع ضد الفيروس.وبحسب البيانات الرسمية الصادرة اليوم، سجلت إندونيسيا مليونًا و471 ألفًا و225 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19، ومليونًا و304 آلاف و921 حالة تعافٍ، و39 ألفًا و865 حالة وفاة مرتبطة بالمرض.وكانت البلاد قد سجلت أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" على أراضيها في 2 مارس 2020. وتتصدر قائمة الدول الاكثر تضررا جراء الفيروس في جنوب شرق آسيا.