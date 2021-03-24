أمريكا تتهم روسيا بالتضليل وتقويض الثقة باللقاحات المضادة لكورونا

اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء روسيا بالقيام بـ"تضليل وتقويض الثقة في اللقاحات (المضادة لفيروس كورونا المستجد)".جاءت تصريحات الوزير الأمريكي خلال كلمة ألقاها في مقر (الناتو) حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية، ووجه خلالها اتهاما مباشرا لروسيا بالضلوع في "حملات تضليل لتقويض الثقة في الانتخابات وتقويض الثقة في اللقاحات".وقال بلينكن إن الفئة الثانية من التهديدات، هي التهديدات غير العسكرية المتعددة من نفس البلدان، مثل التكتيكات التكنولوجية والاقتصادية والمعلوماتية التي تهدد أمننا.