جامعة القاهرة تعلق على واقعة اختطاف رضيع مستشفى أبوالريش

أكدت جامعة القاهرة نجاح جهود أجهزة الأمن في ضبط السيدة التي قامت باختطاف طفل رضيع عمره شهرين ونصف كان بصحبة والدته في مستشفى أبوالريش بالمنيرة.وقالت الجامعة، في بيان الأربعاء، إن فريق البحث الجنائي بقسم السيدة زينب استفاد من تسجيلات كاميرات مستشفى أبوالريش للواقعة، إلى جانب مصادر أخرى في تتبع السيدة المختطفة فى تحركاتها وهى مسجلة خطر حتى تم القبض عليها وزوجها المسجل خطر أيضًا خطف أطفال، وتم تسليم الطفل الرضيع إلى والديه.