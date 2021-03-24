المفوضية الأوروبية تقترح تمويلًا إضافيًا بـ345.2 مليون يورو لمكافحة كورونا

اقترحت المفوضية الأوروبية مبلغ 345.2 مليون يورو تمويلا إضافيا من ميزانية الاتحاد الأوروبي لتمويل المبادرات التي تم الإعلان عنها بالفعل والمبادرات الجديدة المتعلقة بفيروس كورونا في عام 2021، حيث ستساعد هذه الأموال في تعزيز الاستجابة للاحتياجات الفورية وتعزيز الوقاية ضد الوباء.وذكر بيان للمفوضية اليوم الأربعاء أن هذه المبادرات تتضمن إدخال الشهادة الرقمية الخضراء للسماح بحرية الحركة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وتعزيز مراقبة مياه الصرف الصحي، وتحسين القدرة التسلسلية لمتغيرات الفيروس التاجي من خلال حاضنة هيئة التأهب والاستجابة للطوارئ الصحية (HERA). وسيتم توفير مبلغ 100 مليون يورو، كجزء من هذه الأموال، للتعامل مع أي مبادرات عاجلة تتعلق بـوباء كورونا.وفي السياق قال يوهانس هان، المفوض الأوروبي للميزانية والإدارة: "سيتيح لنا التمويل الإضافي إيجاد استجابات أفضل للتغلب على الأزمة الحالية والاستجابة بسرعة للاحتياجات الناشئة على المستوى الأوروبي. "ومن أجل تمويل هذه الأنشطة، تعمل المفوضية الأوروبية على تعزيز أداة المساعدة في حالات الطوارئ (ESI)، وكذلك مساهمة الاتحاد الأوروبي في المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC).وسيتم توفير هذه الأموال من احتياطي التضامن ومساعدات الطوارئ في الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء والدول الأخرى في حالات الطوارئ. ويخضع توفير هذه الأموال إلى اتفاق المؤسسات الثلاث للاتحاد الأوروبي، وهم البرلمان والمجلس والمفوضية.