«ديلي ميل»: لقاح «أسترازينيكا» فعال بنسبة 100% لكبار السن

أكدت دراسة أمريكية جديدة، أن لقاح Oxford AstraZeneca" فعال بنسبة 100 في المائة في إبقاء الناس خارج المستشفى، وفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانى.وأوضح الباحثون، أن اللقاح المذكور، كان أكثر فاعلية مما كان عليه في بحث المملكة المتحدة، حيث أثبت قدرتة على الوقاية من فيروس كورونا، بدون آثار جانبية خطيرة.ووجدت الدراسة أيضًا أن اللقاح يعمل أيضًا مع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ولا يزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم، وهو ما يعزز الثقة بعد مخاوف تتعلق بالسلامة في أوروبا أثارت ثقة الجمهور في اللقاح.وقد أصرت السلطات الأمريكية على أن اللقاح خضع للتجربة في الولايات المتحدة قبل موافقتها على الموافقة عليه، ويضيف البحث الإضافي دليلًا على أن اللقاح يعمل بشكل جيد.وقال البروفيسور أندرو بولارد، الذي يدير التجارب السريرية للقاح، إن النتائج كانت رائعة، ولم يتسبب فى إصابة من تلقوه بأى أمراض أخرى.وشارك حوالي 32449 شخصًا من جميع الفئات العمرية في المرحلة الثالثة من التجربة في الولايات المتحدة وتشيلي وبيرو، حيث تم الإبلاغ عن 141 حالة مصابة بأعراض Covid-19.وقال أكسفورد إن النتائج أظهرت أنه من بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر، كانت هناك حماية بنسبة 80 في المائة ضد تطور Covid-19.