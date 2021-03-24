الموافقة على 45 طلب تقنين جديد لأراضى الدولة ببنى سويف

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، الاجتماع رقم (72) للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة.وجاء ذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، اللواء جمال مسعود السكرتير العام، ولمياء جلال المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة، وأحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.وخلال الاجتماع تمت الموافقة على 45 طلب تقنين جديد، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها "حتى الآن" إلى 2418 طلبًا، في حين وصل إجمالي العقود التي تم تحريرها إلى 1205عقود موزعة (862 عقود مبانٍ+ 343 عقد زراعة)، وجارٍ البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.