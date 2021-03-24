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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس متهم ثان فى واقعة ضحية «سبت البلكونة» بحلوان

الأربعاء 24/مارس/2021 - 06:06 م
حبس
حبس
عمرو المزيدي - نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس متهم ثان في واقعة مقتل مهندس على يد بلطجي يدعى "قلبظ"، بسبب سبت الغسيل، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهم.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم الثاني يدعى "إسلام شبارة"، قام بأخذ سلاح الجريمة من صديقه المتهم الرئيسي وغسله بالماء ثم قام بإلقائه في صندوق قمامة.

وتمكنت المباحث من ضبط السلاح المستخدم داخل إحدى صناديق القمامة بالقرب من موقع الجريمة.

وكشفت التحقيقات المبدئية أن المتهم عاطل وشهرته "قلبظ" حيث استل "سنجة" بسبب قيام زوجة الضحية بإنزال "سبت بلكونة".

وأضافت التحقيقات أن زوجة الضحية كانت تقوم بتنزيل السبت لزوجها الذي كان يقوم بإصلاح موتور المياه، وهو ما رفضه المتهم.

وتابعت التحقيقات أن المتهم نزل للشارع وسب زوجة الضحية وتويبخها، ليتدخل الزوج للدفاع عن زوجته، فقام المتهم بإشهار سلاح أبيض "سنجة" كان يخبئها بين طيات ملابسه وقام بطعنه.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال جثة موظف، مصابا بطعنة نافذة في القلب، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبإجراء التحريات تبين قيام عاطل بذات العقار الذي يقطن به المتوفى بالطابق الرابع، بقتله عن طريق طعنه بسلاح أبيض "سنجة" أثناء التشاجر بسبب خلافات الجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة.

وتحرر محضر بالواقعة.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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