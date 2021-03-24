الأردن: تسجيل 9130 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 9130 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 562،857 حالة، وتسجيل 104 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 6181 حالة.وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أنه تم إجراء 48151 فحصًا مخبريًّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 5،617،586 فحصًا، لافتة إلى أن عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات بلغت 8300 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 456،188 حالة.