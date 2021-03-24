مباحثات بين روسيا وفنلندا حول تعزيز التعاون الأمني ومواجهة جائحة كورونا

اجتمع نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، اليوم الأربعاء، مع سفير فنلندا لدى موسكو، أنتي هيلانتيرا؛ لبحث مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك تعزيز التعاون الأمني، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وسائل إعلام روسية، على نشرتها الإنجليزية: "بناء على دعوة من الجانب الفنلندي، اجتمع نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، مع سفير جمهورية فنلندا، أنتي هيلانتيرا، حيث بحث فومين وهيلانتيرا وجهات النظر حول القضايا الأمنية، فضلا عن تعزيز العلاقات العسكرية الثنائية بين موسكو وهلسنكي، لاسيما التعاون لمواجهة فيروس كورونا".