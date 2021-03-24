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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عضو بمجلس السيادة: السودان لا يقبل الضيم والاعتداء والاستهانة به

الأربعاء 24/مارس/2021 - 05:41 م
عائشة موسى
عائشة موسى
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أكدت عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عائشة موسى، أن السودان بلد مسامح لا يرفض حسن الجوار ولكنه لا يقبل الضيم "الظلم" والاعتداء والاستهانة به.
وشددت عضو مجلس السيادة، لدى مخاطبتها الأربعاء قافلة الدعم والمؤازرة التي سيرتها ولاية نهر النيل (شمال السودان) لدعم القوات المسلحة على الحدود السودانية الشرقية، على ثقة السودان، حكومة وشعباَ، في قدرة القوات المسلحة على الدفاع عن كل شبر من أراضيه والوقوف أمام كل معتد يريد النيل منه.
وقالت موسى إن من المصائب والمحن التي تحل على البلاد ما لا يقبل الجدل ولا التأجيل، بل المثابرة والتعاضد بين الشرفاء من مواطنيه حتى تنجلي وتزول التحديات.

وأضافت أن السودان جسم واحد تتداعى أطرافه لدعم بعضها البعض تجسيداَ للوحدة الوطنية، لافتة إلى أن السودان أمة واحدة طريقها مفتوح وماضية نحو الخلاص من كل الابتلاءات التي تواجهه بعزيمة وإرادة قوية وأن شعبه قادر على العطاء في الرخاء والشدة.

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