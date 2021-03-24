محافظ سوهاج يتابع تنفيذ مبادرة تطوير الريف المصري بقرية البواريك

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج اليوم، بجولة ميدانية بمركز ومدينة المنشأة تفقد خلالها أعمال رفع كفاءة مستشفى المنشاة المركزي، وتابع أعمال تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بقرية البواريك بحضور النائب عاطف كعربان، والنائبة رقية هلالي، والنائب ياسر نصر أعضاء مجلس النواب، والدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وممدوح عباس رئيس مركز ومدينة المنشأة.واستهل المحافظ جولته بتفقد الأعمال التي تمت لرفع كفاءة مستشفى المنشاة المركزي واستمع من الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة إلى شرح مفصل عن الأعمال التي شملت رفع كفاءة مبنى تقديم الخدمات العلاجية، والعناية مركزة، والعمليات، وقسم الأطفال المبسترين، بالإضافة إلى أعمال الدهانات، والسيراميك، وشبكة الكهرباء، ورفع كفاءة واجهة المستشفى.وتفقد "الفقي" عددا من أقسام المستشفى ومنها "الاستقبال، والعيادات الخارجية، وقسم الأطفال المبتسرين"، واطمأن على سير العمل، موجها بتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، مؤكدا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.كما تفقد المحافظ خلال جولته بالمنشأة أعمال تنفيذ الشبكات الأرضية لمشروع الصرف الصحي بقرية البواريك ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، والتي تشمل 33 قرية بمركز المنشأة.