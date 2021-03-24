رئيس جامعة سوهاج يكرم فريق «وحدة الاستدامة» لحصولهم على خامس إفريقيا

كرم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، فريق عمل وحدة الاستدامة بالجامعة علي جهدهم في حصول الجامعة على المركز الخامس على مستوي الجامعات الأفريقية في التصنيف الدولي للجامعات الأكثر استدامة "صديقة البيئة"، بحضور الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، الدكتور حمدي محمود مدير وحدة الاستدامة ومنسق عام ملف الجامعة صديقة البيئة، الدكتورة صباح صابر منسق الأنشطة للجامعة صديقة البيئة والفريق المشارك.ووجه الدكتور أحمد عزيز شكره لفريق العمل المشارك بهذا الإنجاز المتميز وتقدم اسم الجامعة دوليًا وعالمياََ، والذي يبرهن على تميز الجامعة بكافة قطاعاتها، واستيفائها لكافة معايير واشتراطات التميز الخاصة بالتصنيف، والتي تؤكد مدي الوعي بأهمية الحفاظ علي البيئة الخضراء.وقال الدكتور حمدي محمود إن المعايير شملت، بصمة الكربون وتقليل الانبعاثات الضارة، البنية التحتية والغطاء الأخضر، ترشيد الطاقة واستحداث مصادر صديقة للبيئة، وكذلك ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى فصل وتدوير المخلفات، واستخدام وسائل نقل أقل تلويثاََ للبيئة، إلى جانب جودة العملية التعليمية والبحث العلمي، ووجود وحدة للاستدامة بالجامعة لها موقع على شبكة المعلومات يتم تحديثه بصورة دورية لنشر الوعي البيئي بين منسوبي الجامعة.وجدير بالذكر أن الجامعة حصدت أيضًا المرتبة رقم ٤٩٦ عالميًا من بين ٩١٢ جامعة من مختلف دول العالم.