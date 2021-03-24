الصين تُقدم 250 ألف جرحة من لقاح كورونا إلى السودان

أعلن السفير ماشين مين سفير الصين بالسودان، عن وصول دفعة أولى من اللقاحات الصينية ضد فيروس كورونا، تُقدر بنحو 250 ألف جرعة، إلى السودان مساء يوم الجمعة المقبل.وأكد السفير الصيني في السودان، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن تلك الدفعة مُقدمة من الحكومة والجيش الصيني، وأنها تأتي في إطار تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين، مشددا على سلامة وفعالية اللقاح الصيني.وأشار إلى متانة العلاقات الصينية السودانية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والخدمية، موضحا أن هذه الدفعة من اللقاح الصيني للسودان، دليل على التطور الجديد لتضامن البلدين لمكافحه الوباء والارتقاء بالصداقة بينهما.وقال: إن اللقاح الصيني حظي بسلامة وفعالية باعتراف واسع النطاق من قبل مختلف البلدان، ووافقت عليه أكثر من ستين دولة حتى الآن.