«التعليم» تكشف موعد نتيجة الامتحان التجريبي للشهادة الثانوية

علّق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على استفسار أحد أولياء طلاب الصف الثالث الثانوي في أحد مجموعات تطبيق "واتساب" والذي قال فيه: "هل يستطيع الطالب في الامتحان التجريبي للثانوية العامة معرفة نتيجة الامتحان عقب الامتحان مباشرة كما ذكر سابقًا في امتحان آخر العام؟"، ليأتيه الرد من الوزير قائلًا:" لا.. بعد الانتهاء من الامتحانات".وأكد الدكتور طارق شوقي أنه لا علاقة للثانوية العامة بامتحانات سنوات النقل "ولا يجب الإسقاط عليها" لأنها مختلفة تمامًا عمن ما يتم للصفين الأول والثاني الثانوي.أضاف الوزير، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك": "الثانوية العامة إلكترونية في المدارس بالتابلت وبالكتاب والمراجع المتوفرة على الجهاز، لكن لن يمكن الولوج للإنترنت من خلال التابلت أثناء الامتحان".