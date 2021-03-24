وزيرا خارجية كوريا الجنوبية وموسكو يشيدان بالتقدم في العلاقات بين البلدين

أشاد وزيرا خارجية كوريا الجنوبية جونج أوي يونج، وروسيا سيرجي لافروف اليوم الأربعاء بالتقدم في العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والمجالات الاخرى بين البلدين.وذكرت وكالة الأنباء الكورية يونهاب أن ذلك جاء خلال مشاركة يونج ولافروف، في الاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.وقال جونج "خلال السنوات الأربع الماضية على وجه الخصوص، أحرزت العلاقات الثنائية بين البلدين تقدما كبيرا من الناحيتين النوعية والكمية"، مشيرًا إلى التبادلات المتكررة رفيعة المستوى، بما في ذلك محادثات القمة.وأضاف: "ستبذل حكومتنا قصارى جهدها لتحقيق تقدم في عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية، وأتوقع استمرار الدعم والتعاون من الحكومة الروسية ومواطنيها".من جانبه، قال لافروفا إن قرار البلدين لإقامة علاقات دبلوماسية بينهما قبل ثلاثة عقود أخرجهما من "الحلقة المفرغة للحرب الباردة"، مشيدا بالعلاقات الثنائية باعتبارها شراكة "جيدة وودية حقا".وأضاف أن "العلاقات بين البلدين تتميز بالمصالح المشتركة والتفاهم رفيع المستوى والثقة.. وقد تطور التعاون الثنائي تطورًا قويًّا من خلال التجارة والتبادلات الاقتصادية والاستثمار"وقد وصل لافروف الى كوريا الجنوبية أمس عقب اختتام زيارته للصين، ومن المقرر أن يجري الوزيران محادثات ثنائية غدا لمناقشة مجموعة من القضايا، بما في ذلك الوضع في شبه الجزيرة الكورية والعلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي.