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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نجوم الفن يشاركون في احتفال «يوم اليتيم» بحديقة الحيوان بالجيزة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 05:36 م
احتفال يوم اليتيم
احتفال يوم اليتيم
ايهاب مصطفى
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تشارك كوكبة كبيرة من نجوم الفن فى المهرجان السنوى الذى تقيمه جمعية المتحابين فى الله، برئاسة سفيرة السلام الاجتماعى والنوايا الحسنة، ناهد الدفرواى، للاحتفال بيوم اليتيم، فى التاسعة من صباح يوم السبت ٢٧ مارس الجارى، وحتى الخامسة مساء، بالحديقة الملكية بحدائق الحيوان بالجيزة.

حيث يحرص سنويا عدد كبير من كبار الفنانين بالمشاركة وإدخال البسمة والفرحة على الأطفال اليتامى التى ترعاهم الجمعية، منهم الفنانون" أحمد ماهر، أشرف عبد الغفور، سميرة عبد العزيز، حسن يوسف، عفاف شعيب، شهيرة، سماح أنور، بوسي، سمير صبرى، محمد رياض، رانيا محمود ياسين، سامح الصريطى، حنان شوقى، فاطمة الكاشف، جمال عبد الناصر"، والإعلامية منال عبد اللطيف.

كما تشارك كوكبة أخرى من الفنانين منهم "حنان سليمان، عبد الرحيم حسن، عثمان حسن، خالد عبد السلام، مجدى صبحى، مى عبد النبى، محمد عادل، فتحى سعد، منير مكرم، د. عبدالله مراد، عفاف رشاد، خالد عبد سلام، ناهد رشدى، محمد أبوليلة، محمد جبر، محمود عامر، محمد درويش، معتز السويفى، مونيا، كمال الورقة، عزب شو، محمد عيد ".

ويتضمن برنامج المهرجان باقة متنوعة من الفقرات الفنية يقدمها البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، من خلال فرقة أنغام الشباب والسيرك القومى والفرقة القومية للموسيقى الشعبية، كما يشارك المايسترو الدكتور مصطفى أحمد، والفنان العالمى سامى منصور وفرقته، والمطربة نهلة خليل، والمطرب مصطفى النجدى، وتشارك فرقة عروستى فى البرنامج بفقرة التنورة، إلى جانب فقرات لفرقة ماسكات العرائس.

من جانبها وجهت رئيس الجمعية ناهد الدفرواى الشكر إلى اللواء طبيب محمد رجائى، رئيس قطاع حدائق الحيوان، وللمخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، والمخرج عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، ولكل نجوم الفن المشاركين، لدعمهم وحرصهم على المشاركة فى المهرجان وإدخال البهجة والسعادة فى نفوس الأطفال اليتامى.

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