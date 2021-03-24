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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تقرر تفعيل اتفاقية تسلم للمطلوبين قضائيا مع الجزائر

الأربعاء 24/مارس/2021 - 05:34 م
جريدة الدستور
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ذكرت وسائل إعلام جزائرية اليوم الأربعاء: إن فرنسا قررت تفعيل تفعيل اتفاقية التسليم المتبادل للمطلوبين مع الجزائر التي تم توقيعها في 27 يناير 2019.

وبحسب وسائل الإعلام الجزائرية، فإن قرار تفعيل الاتفاقية نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الفرنسية، حيث تتضمن الاتفاقية التزام الطرفين بتسليم كل منهما للآخر الأشخاص الذين تتم مقاضاتهم أو إدانتهم من قبل سلطاتهم القضائية المختصة، كما تحدد الجرائم التي تستوجب التسليم، بموجب قوانين كلا الطرفين بالحرمان من الحرية لمدة سنة على الأقل أو أكثر، بالإضافة إلى ذلك، في حالة طلب التسليم لتنفيذ حكم بالسجن، يجب أن تكون العقوبة المتبقية ستة أشهر على الأقل.

وتستبعد الاتفاقية إمكانية رفض التسليم لمجرد أن الطلب يتعلق بجرائم وصفها الطرف المطلوب لها بأنها مخالفة مالية، أو أن الأخير لا يفرض نفس النوع من الضرائب والرسوم أو الضرائب، أو أنه لا يحتوي على نفس النوع من أنظمة الضرائب أو الضرائب أو الجمارك أو الصرف.

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