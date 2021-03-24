ديوان «سطور على جدائل النور» لنعمان حسن ​بمعرض زايد للكتاب

بدأت (دار الهالة للنشر والتوزيع) موسمَها الثقافي الثاني بالشعر، وكأنها تحاكي البدايات الأولى للإبداع العربي؛ الذي يملأ ذاكرتنا بمخزون هائل من القصائد والدواوين على مدار أجيال عديدة.الشعر عمدة الأدب العربي، عرفه الأوائل وسار على نهجه التابعون والحالمون والموجوعون، فعندما يضيء الحب في دواخلنا ينطق القلب شعرًا، وعندما تنزف عذاباتنا الداخلية تصرخ الروح شعرًا، وهكذا أغلب البدايات.(سطور على جدائل النور) ديوان شعري حمل بين طياته الكثير من الحب والجمال، ويلامس كثيرا من المواضيع الإنسانية والفلسفية؛ انطلاقا من المرأة والوطن والرصيد الثري من التجرِبة والتأملات، ويخاطب قارئه بأشكال مختلفة من البناء الشعري واللغة بين الفصحى والفصحى المبسَّطة والعامية؛ كأنه يقدم مائدةً سخية من التنوعات الذوقية؛ كلها تحت مظلمة الجمال والمتعة والانسيابية.وتشارك (دار الهالة للنشر والتوزيع) في (معرض زايد للكتاب) بمدينة 6 أكتوبر؛ القائم في أيامه ابتداءً من 01 أبريل إلى 12 أبريل في إطار مساهماتها في حراك ثقافي وحضور يترك أثرا على الساحة الثقافية.