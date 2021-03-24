وزير العدل الجزائري يشيد بالتعاون القضائي والقانوني بين بلاده وسويسرا

أشاد بلقاسم زغماتي وزير العدل الجزائري، اليوم الأربعاء، بالتعاون القضائي والقانوني بين بلاده وسويسرا، ووصفه بأنه ممتاز ورفيع المستوى.وقال زغماتي عقب مباحثاته مع وزيرة العدل والشرطة الفيدرالية السويسرية كارين كيلر سوتر التي تقوم بزيارة عمل حاليا للجزائر:"إن المحادثات التي جمعتنا كانت محادثات جدية وصريحة وذات بعد استشرافي للمستقبل، سمحت لنا بالاطلاع على حال التعاون القضائي والقانوني بين البلدين".وأضاف أنه "من خلال المعاينة التي أجريناها معا على واقع التعاون القضائي والقانوني بين بلدينا، خلصت إلى أن التعاون في الوقت الحالي ممتاز ورفيع المستوى"، مشيرا إلى أنه نظرا لطبيعة العلاقات المميزة التي تربط البلدين اتفق الجانبان على رفع سقف التعاون للوصول به إلى مصف نوعية العلاقات القائمة بين البلدين.وفيما يخص مجال التعاون المؤسساتي، أشار زغماتي إلى أنه تم الاتفاق على تكثيف تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال وخاصة إفادة قضاة الجزائر بتجربة سويسرا في عدة مجالات، منها محاربة الإرهاب ومحاربة الاتجار بالمخدرات وكذلك غسيل الأموال.