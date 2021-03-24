«الهلال الأحمر»: تقديم 2% فقط من لقاحات كورونا لـ32 دولة

كشفت الحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر، عن أنه تم تقديم أقل من 2 % من جرعات لقاح كورونا على مستوى العالم لـ 32 دولة تواجه حاليا أزمات إنسانية شديدة أو شديدة جدا.وذكرت الحركة في تحليل أصدرته اليوم الأربعاء تزامنا مع إطلاق خطة تهدف إلى معالجة أوجه عدم المساواة العميقة والمتفشية في الاستجابة العالمية لوباء كورونا أنه على الرغم من وجود أزمة كورونا في جميع البلدان إلا أن أوجه عدم المساواة كانت واضحة ومضرة بشكل خاص للأشخاص الذين يعيشون في البلدان المتضررة من الأزمات الإنسانية.وأضافت أن التحليل كشف عن أن البلدان التي لا تتعامل مع أزمات إنسانية أبلغت عن إجراء اختبارات كورونا للفرد بزيادة حوالي 48 مرة أكثر من البلدان التي تواجه أزمات إنسانية شديدة أو شديدة جدا.من جانبه، قال روبرت ماردينى المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، إن المجتمعات المتضررة من النزاع المسلح كانت من بين الأكثر تضررا من فيروس كورونا، كما أن النازحين والأشخاص المنفصلين عن عائلاتهم والمحرومين من سبل عيشهم والأشخاص المحتجزين كانوا أكثر تضررا أيضا.وأكد أن هذا السبب يبرز أهمية دعم الجمعيات الوطنية والبنية التحتية الصحية الحيوية والحصول على الرعاية الصحية والجهود المبذولة لمنع انتشار الأمراض في أماكن الاحتجاز والحصول على المياه النظيفة والإدارة الآمنة والكريمة للرفات البشرية في الأماكن التي تشهد نزاعات وعنفا.وأضف ماردينى أن أحد أهم الاهتمامات يتمثل في ضمان الوصول العادل إلى اللقاحات لاسيما للأشخاص في المناطق المتضررة من النزاع حيث يعيش مايقدر بحوالى 65 مليون شخص في مناطق تسيطر عليها الجماعات المسلحة غير الحكومية بالإضافة إلى الأشخاص المستبعدين من الخدمات الحكومية الأساسية مثل الرعاية الصحية.وكشفت الحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر عن إعدادها خطة منقحة تم تصميمها لمواجهة بعض أشكال عدم المساواة الأكثر خطورة من خلال توسيع نطاق الرعاية والعلاج والدعم للأشخاص في جميع البلدان، ومنهم المتضررون من الأزمات الإنسانية مثل النزاعات والكوارث.وأوضحت أن الخطة تتضمن أيضا مجموعة من التدابير المصممة لدعم وتوسيع حملات التحصين ضد فيروس كورونا (كوفيد -19) حتى تتمكن المجموعات المهمشة والمعزولة والأشخاص الذين يعيشون في مناطق النزاع والمهاجرون والنازحون والأشخاص الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة الحضرية والمجتمعات المعزولة فى غير البلدان المتضررة من الأزمة، من الحصول على اللقاحات.وأكدت الحركة حاجتها إلى مليارين و729 مليون فرنك سويسري لتنفيذ هذه الخطة.