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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ بني سويف يتابع أعمال قافلة الكشف المبكر عن القلب والكوليسترول

الأربعاء 24/مارس/2021 - 05:27 م
أعمال قافلة الكشف
أعمال قافلة الكشف المبكر
بنى سويف - محمد حفيظ
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أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، بلال حبش نائب المحافظ لحضور فعاليات القافلة الطبية للكشف المبكر عن أمراض القلب والكوليسترول، والتي تنظمها مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع أحدى الشركات.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، المحاسب محمد بكري رئيس مركز ومدينة الواسطي، الدكتورة عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، وحنان الدرباشي مديرة مكتب مؤسسة مصر الخير بمحافظة بني سويف.

وتابع نائب المحافظ جانبًا من أعمال القافلة الطبية بقرية قمن العروس، والتي تشمل إجراء الكشف عن أمراض القلب والكوليسترول، وتوفير العلاج للمواطنين بالمجان، في الفئة العمرية من سن 25 سنة إلى ما فوق، بهدف تقديم خدمة صحية من خلال إجراء التحاليل وتوقيع الكشف في تخصصات الباطنة والقلب والتغذية للكشف عن الأمراض وعمل ملفات طبية للمرضى لمتابعة حالاتهم، بجانب نشر التوعية بكيفية الوقاية من أمراض ارتفاع كولسترول الدم من تصلب الشرايين ودهنيات الكبد.

وأكد نائب المحافظ على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في مجال تنظيم القوافل العلاجية بالتنسيق مع مديرية الصحة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للارتقاء وتحسين ومستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالينا بالقرى والنجوع، مشيدًا بالدور التنموي والخدمي الذي تقوم به مؤسسة مصر الخير في العديد من القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم وتشجيع وتمويل المشروعات الصغيرة وتحسين بيئة السكن وإعمار القرى وتوفير الرعاية والدعم للفئات الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجا.

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