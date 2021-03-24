انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بدمياط

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة دمياط انطلاق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال اعتبارًا من الأحد الموافق ٢٨ مارس وحتى الأربعاء ٣١ مارس الجاري.وتستهدف الحملة تطعيم الأطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وسيتم التطعيم من خلال فرق مدربة منتشرة في جميع قرى ومدن المحافظة تضم فرق ثابتة بجميع وحدات ومراكز طب الأسرة، وفرق متحركة من منزل إلى منزل وذلك وفقًا لما وجهت به وزارة الصحة والسكان.وتأتى تلك الجهود في إطار رؤية القيادة السياسية للنهوض بالصحة العامة، والحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.