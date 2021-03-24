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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الدفاع الكوري الجنوبي يزور وحدة "الأخ" العسكرية في الإمارات

الأربعاء 24/مارس/2021 - 05:26 م
وزير الدفاع الكوري
وزير الدفاع الكوري الجنوبي سوه ووك،
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زار وزير الدفاع الكوري الجنوبي سوه ووك، اليوم الأربعاء، الوحدة العسكرية الكورية الجنوبية المتمركزة في الإمارات العربية المتحدة، لتشجيع أفراد الوحدة بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لإرسالها إلى الإمارات، قائلا "أدعوكم إلى أداء دور حاسم لمساعدة البلدين على مواصلة الشراكة الاستراتيجية الخاصة".

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية (يونهاب): إن سوه كان قد وصل إلى الإمارات، أمس الأول في رحلة تستغرق أربعة أيام، لإجراء محادثات مع نظيره الإماراتي محمد بن أحمد البواردي، وتعد الإمارات العربية المتحدة المحطة الأولى في جولته التي تتضمن الهند أيضًا.

وأقام البلدان الشراكة الاستراتيجية الخاصة في عام 2018، للارتقاء بعلاقاتهما من الشراكة الاستراتيجية التي تأسست في عام 2009.

وأجرى سوه أمس محادثات مع وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالي الدفاع والصناعات الدفاعية.

جدير بالذكر أن وحدة "الأخ" قامت منذ نشرها لأول مرة في عام 2011 بمهام تدريب القوات الإماراتية وحماية المواطنين الكوريين في المنطقة في حالات الطوارئ.

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