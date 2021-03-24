اليابان تسجل 1900 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا





سجلت اليابان أكثر من 1900 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع العدد الكلي للإصابات في البلاد إلى أكثر من 460 ألف إصابة.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الأربعاء: أن العدد الإجمالي لحالات الوفاة بسبب المرض وصل إلى 9 آلاف حالة.وكانت السلطات الصحية في العاصمة اليابانية طوكيو، قد أعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل 420 حالة إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، في أكبر حصيلة يومية يتم تسجيلها في طوكيو خلال شهر مارس الجاري.كما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة في طوكيو منذ بداية تفشي الوباء 118 ألفًا و461 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات الحرجة التي تتلقى العلاج اللازم إثر الإصابة بالمرض بالمستشفيات هناك حاليًا 42 حالة.