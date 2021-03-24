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محمد العسيري
الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان تسجل 1900 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 05:48 م
كورونا في اليابان
كورونا في اليابان
ا ش ا
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سجلت اليابان أكثر من 1900 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع العدد الكلي للإصابات في البلاد إلى أكثر من 460 ألف إصابة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الأربعاء: أن العدد الإجمالي لحالات الوفاة بسبب المرض وصل إلى 9 آلاف حالة.

وكانت السلطات الصحية في العاصمة اليابانية طوكيو، قد أعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل 420 حالة إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، في أكبر حصيلة يومية يتم تسجيلها في طوكيو خلال شهر مارس الجاري.

كما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة في طوكيو منذ بداية تفشي الوباء 118 ألفًا و461 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات الحرجة التي تتلقى العلاج اللازم إثر الإصابة بالمرض بالمستشفيات هناك حاليًا 42 حالة.

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