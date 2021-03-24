ليلى علوي على وشك الانتهاء من تصوير «ماما حامل» وتنتظر عرض «ست الهوانم»





اقتربت الفنانة ليلى علوي من الانتهاء من تصوير فيلمها الجديد "ماما حامل" الذي تعود به إلى السينما بعد غياب 4 أعوام، منذ فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن".وكشف مصدر داخل فريق العمل، لـ"الدستور"، أن المخرج محمود كريم قارب على إنهاء كل مشاهد العمل الذي تم تصوير في مختلف مناطق مدينة السادس من أكتوبر والشيخ زايد، على أن يرفع شعار فركش خلال أيام، مشيرًا إلى أنه من المفترض طرح الفيلم خلال موسم صيف 2021 المقبل.في نفس السياق، تنتظر الفنانة ليلى علوى عرض حكاية "ست الهوانم" ضمن حكايات مسلسل "زي القمر" وسيتم عرضه على قناة cbc، وتدور أحداث الحكاية في 5 حلقات فقط، من تأليف شهيرة سلام، وإخراج طارق رفعت، حيث يتضمن المسلسل حكايتين أخريين الأولى بعنوان حتة منى، بطولة إلهام شاهين وإخراج حسام على، والثانية بعنوان مش هنفرح بيكى، بطولة جومانا مراد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.