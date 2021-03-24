الأرصاد: طقس الخميس لطيف نهارًا بارد ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 21
الأربعاء 24/مارس/2021 - 05:39 م
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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، غدًا الخميس، طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يكون الطقس مائلًا للبرودة على السواحل الغربية، ولطيفًا على السواحل الشرقية، ومعتدلًا على جنوب سيناء، ولطيفًا على شمال الصعيد معتدلًا على جنوب الصعيد.
وأشار بيان صادر من الهيئة اليوم الأربعاء، إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس بارد ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
وبالنسبة للظواهر الجوية، فهناك فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات منقطعة (30% تقريبًا)، ونشاط للرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدل-مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة- مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1.75 إلى مترين ونصف المتروالرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 21 12
الإسكندرية 19 13
وادي النطرون 20 12
طنطا 21 13
شبين الكوم 21 13
دمنهور 20 13
بلطيم 20 14
مطروح 18 13
السلوم 17 12
سيوة 20 09
بورسعيد 21 13
دمياط 20 14
الزقازيق 21 12
المنصورة 20 13
الإسماعيلية 22 11
السويس 22 14
العريش 21 12
رفح 21 11
رأس سدر 24 12
نخل 20 09
نويبع 23 16
طابا 22 13
كاترين 19 07
الطور 25 14
شرم الشيخ 26 17
الغردقة 25 16
مرسى علم 25 17
الفيوم 23 12
بنى سويف 23 12
المنيا 22 13
أسيوط 23 13
سوهاج 24 14
قنا 26 17
الأقصر 27 16
أسوان 28 17
ادفو 27 17
أبوسمبل 27 15
الوادى الجديد 28 14
شلاتين 29 18
ابو رماد 29 17
حلايب 29 23
رأس حدربة 28 22
وأشار بيان صادر من الهيئة اليوم الأربعاء، إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس بارد ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
وبالنسبة للظواهر الجوية، فهناك فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات منقطعة (30% تقريبًا)، ونشاط للرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدل-مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة- مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1.75 إلى مترين ونصف المتروالرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 21 12
الإسكندرية 19 13
وادي النطرون 20 12
طنطا 21 13
شبين الكوم 21 13
دمنهور 20 13
بلطيم 20 14
مطروح 18 13
السلوم 17 12
سيوة 20 09
بورسعيد 21 13
دمياط 20 14
الزقازيق 21 12
المنصورة 20 13
الإسماعيلية 22 11
السويس 22 14
العريش 21 12
رفح 21 11
رأس سدر 24 12
نخل 20 09
نويبع 23 16
طابا 22 13
كاترين 19 07
الطور 25 14
شرم الشيخ 26 17
الغردقة 25 16
مرسى علم 25 17
الفيوم 23 12
بنى سويف 23 12
المنيا 22 13
أسيوط 23 13
سوهاج 24 14
قنا 26 17
الأقصر 27 16
أسوان 28 17
ادفو 27 17
أبوسمبل 27 15
الوادى الجديد 28 14
شلاتين 29 18
ابو رماد 29 17
حلايب 29 23
رأس حدربة 28 22