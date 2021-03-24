الأرصاد: طقس الخميس لطيف نهارًا بارد ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 21

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، غدًا الخميس، طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يكون الطقس مائلًا للبرودة على السواحل الغربية، ولطيفًا على السواحل الشرقية، ومعتدلًا على جنوب سيناء، ولطيفًا على شمال الصعيد معتدلًا على جنوب الصعيد.وأشار بيان صادر من الهيئة اليوم الأربعاء، إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس بارد ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.وبالنسبة للظواهر الجوية، فهناك فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات منقطعة (30% تقريبًا)، ونشاط للرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدل-مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة- مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1.75 إلى مترين ونصف المتروالرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 21 12الإسكندرية 19 13وادي النطرون 20 12طنطا 21 13شبين الكوم 21 13دمنهور 20 13بلطيم 20 14مطروح 18 13السلوم 17 12سيوة 20 09بورسعيد 21 13دمياط 20 14الزقازيق 21 12المنصورة 20 13الإسماعيلية 22 11السويس 22 14العريش 21 12رفح 21 11رأس سدر 24 12نخل 20 09نويبع 23 16طابا 22 13كاترين 19 07الطور 25 14شرم الشيخ 26 17الغردقة 25 16مرسى علم 25 17الفيوم 23 12بنى سويف 23 12المنيا 22 13أسيوط 23 13سوهاج 24 14قنا 26 17الأقصر 27 16أسوان 28 17ادفو 27 17أبوسمبل 27 15الوادى الجديد 28 14شلاتين 29 18ابو رماد 29 17حلايب 29 23رأس حدربة 28 22