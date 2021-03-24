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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا: وكالة جديدة للصحة العامة لمواجهة التهديدات الوبائية المستقبلية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 05:45 م
مات هانكوك
مات هانكوك
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أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الأربعاء، عن إطلاق الحكومة وكالة جديدة للصحة العامة تختص بالتصدي لكوفيد-19، وإعداد المملكة المتحدة لمواجهة التهديدات الوبائية المستقبلية.

وقال هانكوك إن الوكالة الجديدة ستكون "مؤسسة وطنية مكرسة وموجهة نحو تحقيق الأمن الصحي"، حيث ستكون مسؤولة عن مراقبة تفشي الأمراض المعدية والاستجابة لها، والإشراف على المعامل المتخصصة في "بورتون داون"، حسبما نقلت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وستترأس نائبة كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، الدكتورة جيني هاريز، "وكالة الأمن الصحي البريطانية" التي سيتم إنشاؤها في مطلع أبريل. وستجمع الوكالة بين عمل هيئة الصحة العامة في إنجلترا، وإدارة "الاختبار والتتبع" التابعة لهيئة الخدمات الصحة الوطنية، ومركز الأمن الحيوي المشترك؛ من أجل تنسيق أفضل للحماية الصحية واستراتيجيات الطوارئ في بريطانيا.

وقال هانكوك خلال مؤتمر افتراضي شارك فيه اليوم "ستكون UKSA، كما ستُعرف به، هي الهيئة الدائمة في هذا البلد المعني بالتخطيط والوقاية والاستجابة للتهديدات الخارجية للصحة"، مضيفا "حتى بعد مرور سنوات بدون تهديد كبير للصحة العامة، يجب أن تكون الوكالة مستعدة، ليس فقط للقيام بالعمل العلمي، بل للاستجابة بسرعة لا تصدق".

وأشارت "الإندبندنت" إلى أن إعلان هانكوك يأتي بعد أن صرح العديد من العلماء البارزين على مستوى العالم للصحيفة بأن على بريطانيا أن تتعلم من الدروس "المأساوية" التي شهدتها الأشهر الـ 12 الماضية وأن تبدأ الاستعداد للوباء القادم الآن.

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