حقيقة استبعاد صلاح من معكسر المنتخب حال التأهل أمام كينيا

كشف مصدر داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني عن حقيقة استبعاد محمد صلاح نجم ليفربول من مباراة جزر القمر المقرر إقامتها يوم 29 مارس الجاري، ضمن الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.









وكانت أنباء قد ترددت مؤخرا عن أن هناك اتفاقا بين نادى ليفربول الإنجليزي والجهاز الفني للمنتخب على عدم مشاركة صلاح فى مباراة جزر القمر حال تحقيق المنتخب نتيجة إيجابية أمام كينيا وتأهله رسميا لبطولة إفريقيا.









وكشف مصدر داخل الجهاز الفني، عن أن كل ما تردد ليس له أساس من الصحة ولم يتم الاتفاق مع إدارة ليفربول على استبعاد صلاح من مباراة جزر القمر ولكن وارد أن تتم إراحة صلاح من المشاركة أساسيا أمام جزر القمر وفقا لرؤية الجهاز الفنى.



