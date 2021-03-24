إخماد حريق في منزل بقرية السمطا بقنا





تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة قنا، من إخماد النيران بأعلى منزل بقرية السمطا بنجع الشيخ عبيد بمركز دشنا ووصول سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق دون إصابات.تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارا مفاده اندلاع حريق بأعلى منزل نتيجة شدة الرياضة بنجع الشيخ عبيد في قرية السمطا بمركز دشنا، شمال المحافظة.كانت الحماية المدنية بقيادة العميد هاني الأتربي، مدير الحماية المدنية بقنا، دفعت بـ3 من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق لمنع امتداد ألسنة اللهب إلى المنازل المجاورة، تحرر محضر بالواقعة.وفي سياق منفصل؛ تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة قنا من إخماد حريق محدود بغرف سكن التمريض بمستشفى قفط التعليمي، دون أي خسائر بشرية.