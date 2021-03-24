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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء التشغيل التجريبي لمصنع العسل الأسود بملوي بعد تطويره

الأربعاء 24/مارس/2021 - 05:08 م
التشغيل التجريبي
التشغيل التجريبي لمصنع العسل الأسود
المنيا ـ على حسين
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تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم، يرافقه اللواء سامي الشناوي رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد، مصنع العسل الأسود بقرية تونة الجبل بمركز ملوي، حيث شهد المحافظ بدء التشغيل التجريبي للمصنع، عقب أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تم تنفيذها بالمصنع وفقا لمذكرة الاتفاق التي وقعتها المحافظة مع الهيئة لتشغيل عدد من المشروعات الإنتاجية المتوقفة والمتعثرة لسنوات طويلة بعد حل كافة مشكلاتها، منها مصنع العسل بمركز ملوي.

وتابع المحافظ ووفد الهيئة عددا من الأعمال المدنية والتخصصية التي تم تنفيذها في المصنع، حيث تم إنتاج اول وحدة تقشير للقصب في مصر وإنتاج عسل اسود فائق الجودة يلبى احتياجات السوق المحلى والتصدير للخارج، فضلا عن منظومة حديثة في صناعة العسل وإزالة الملوثات من المياه.

وأكد محافظ المنيا حرصه الشديد على تشغيل كافة المشروعات المتوقفة بالمحافظة، واستثمار الأصول الغير مستغلة وتعظيم الاستفادة منها لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة وخلق مشروعات تدر دخلا للأهالي للحد من البطالة وفتح أبواب رزق للمواطنين.

وأضاف المحافظ أن المحافظة وقعت مذكرة تفاهم مع الهيئة لتشغيل مشروع عنابر تربية الدواجن بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، ومشروع مصنع العسل الأسود بمنطقة تونا الجبل، وكذلك مشروع المجزر الآلي بالمنطقة الصناعية.

كما وقعت المحافظة اليوم عقد اتفاق مع الهيئة لرفع كفاءة وتطوير وإدارة مشروع عنابر تربية الدواجن ومصنع الأعلاف ومبنى مصنع أطباق الكرتون بشوشة بمركز سمالوط لتعظيم الاستفادة من تلك المشروعات، لتصبح ذات عائد اقتصادي كبير بهدف تحقيق تنمية مستدامة، وتطوير الخدمات والمرافق لتساهم في توفير فرص العمل للشباب وجذب استثمارات جديدة.

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