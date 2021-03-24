سك عملة معدنية بمناسبة البدء في تطوير القرى بالريف

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع اليوم، على المقترح المقدم من وزارة المالية، ممثلة فى مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، والخاص بسك عملة معدنية متداولة بمناسبة البدء فى المشروع القومى لتطوير القرى بالريف المصري.يأتى ذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك فى إطار تجسيد ما يتم من مجهودات ومشروعات قومية تتحقق على أرض الواقع، فى شكل عملات تذكارية أو عملات متداولة.