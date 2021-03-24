رومانيا تسجل 6100 إصابة جديدة و137 حالة وفاة بكورونا

سجلت رومانيا أكثر من 6 آلاف و100 إصابة جديدة و137 حالة وفاة بفيروس كورونا.وقال رئيس البلاد، كلاوس يوهانيس حسبما ذكر راديو "رومانيا الدولي" اليوم السبت: أن السلطات لا ترغب في فرض حالة إغلاق وطني وتدعو إلى الامتثال للقيود المفروضة والتسريع من وتيرة التطعيم الجماعي ضد الفيروس.وأشار يوهانيس إلى أن حالة الإغلاق المفروضة في العاصمة بوخارست أيضًا ليس حلًا، على الرغم من معدل العدوى المتزايد، غير أنه دعى إلى اتخاذ إجراءات إضافية، على سبيل المثال تقييد الحركة خلال عطلة آخر الأسبوع، وتقليص عدد ساعات عمل المراكز التجارية.