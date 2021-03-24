منتدى الحوار العربي الإفريقي: العلاقة بين مصر وبوروندي تاريخية

أشاد منتدى الحوار العربي الأفريقي، برئاسة حمدي الكنيسي بلقاء الرئيس البوروندى إيفاريست ندايشيميي والرئيس عبد الفتاح السيسي والتى تأتي في إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى أن العلاقات بين مصر وبوروندي تاريخية منذ قديم الأزل رغم الأوضاع التي شهدتها تلك الدولة من صراعات.قالت مها الوكيل، نائب رئيس المنتدى إن مصر دعمت بوروندي خلال الفترة الاخيرة دعمًا تنمويًا لتكون أكثر استقرارًا والحفاظ على مؤسسات الدولة، ووقف أي تدخلات خارجية وذلك من خلال تعظيم استثمارات الشركات المصرية المتخصصة التي أصبحت لديها تجربة وخبرة عريقة في تلك المجالات، فضلًا عن نقل الخبرات وبناء القدرات بالدورات والمنح التي تقدمها مصر للإسهام في بناء الكوادر البوروندية وتعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع بوروندي في شتي المجالات، خاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري والأمني والعسكري، إضافة إلى الترتيب لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت ممكن.وأوضحت الوكيل أن مصر قدمت الكثير من المساعدات لبوروندي من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، مؤكدًا أنه سيتم الاطلاع خلال هذه الزيارة على التطورات الأخيرة على الساحة الإفريقية، وتوضيح موقف مصر من قضية سد النهضة، وخطورة استمرار التعنت الاثيوبي، ومناقشة كيفية تحقيق الاستقرار والامن داخل القارة الافريقية، على حد فوله.