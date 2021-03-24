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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أوكرانيا تدعو إلى فتح قنصليات في شرم الشيخ والغردقة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 05:05 م
يفهين ميكيتينكو
يفهين ميكيتينكو
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قالت سفارة أوكرانيا لدى مصر إن هناك حاجة مُلحّة لفتح قنصليات أوكرانية في منتجعي الغردقة وشرم الشيخ، نظرًا للزيادة القياسية في تدفق السياح الأوكرانيين.

أضاف السفير الأوكراني لدى مصر، يفهين ميكيتينكو، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية: أن عدد السياح الأوكرانيين في مصر بلغ نحو مليون و100 ألف سائح قبل وباء كورونا، بذلك احتلت أوكرانيا المرتبة الثانية من حيث نسبة تدفق سياحها إلى مصر بعد السياح الألمان.

وتابع ميكيتينكو أنه في 2020 عندما أعادت مصر فتح منتجعاتها في الأول من يوليو، بعد القيود التي فُرضت في مارس، احتلت أوكرانيا المرتبة الأولى من حيث عدد السياح إذ بلغ عددهم 727 ألفًا و100 سائح.

وأوضح السفير الأوكراني أن نحو 10 آلاف سائح أوكراني يزورون مصر كل أسبوع، ويتوقع منظمو الرحلات السياحية المحليون زيادة أخرى في تدفق السياح من أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه طلب بالفعل من وزارة الخارجية فتح قنصلية لأوكرانيا في الغردقة وشرم الشيخ.

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