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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

7 طرق لتنظيف المنزل فى العاصفة الترابية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 05:04 م
طرق لتنظيف المنزل
طرق لتنظيف المنزل
سارة ساويرس
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حذر خبراء الأرصاد الجوية، المواطنين، بطقس ذو أجواء متقلبة، حيث تشهد البلاد، نشاط حركة الرياح مع وجود إثارة الرمال والأتربة، وذلك بالتزامن مع دخول فصل الربيع، وفى هذه الأجواء العاصفة، يسعى الكثيرون إلى تنظيف منازلهم من أثار العواصف الترابية، لهذا نقدم لكم طرق تنظيف البيت فى أقل وقت ممكن.

- ضرورة إغلاق الأبواب والنوافذ لمنع دخول الغبار إلى المباني والمنازل.

- إزالة الغبار المتراكم على الأسطح فى كل غرفة.

- بعد إزالة الغبار، احرص على استخدام بخاخة مياه بها مطهر قوى، والرش بها فى جميع الاتجاهات، لتنظيف الغبار العالق فى الهواء.

- تغيير ملائات السرائر والأقمشة التي تغطي الأثاث، لحمايتك انت وأفراد أسرتك من الجراثيم والبكتيريا.

- ابدأ بتلميع المرايا والأسطح الزجاجية الموجودة في المنزل، من خلال مسحها بمطهر كحولي.

- ترتيب مفروشات الصالون، وغرفة المعيشة، وتنظيم الخدديات، لتهيئة منزلك لاستقبال أى ضيف أو زائر لمنزلك.

- تنظيف أرضيات المنزل والحمام والمطبخ، باستخدام مطهر كحولي، واستخدام أدوات تنظيف رفيعة لإزالة الغبار فى الأماكن الضيقة.

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