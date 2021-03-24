«حق الوطن».. إصدار حديث بالتعاون بين هيئة الكتاب ووزارة الأوقاف

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب في إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها المتميزة "رؤية" للفكر المستنير الإصدار الثامن والعشرين كتاب: "حق الوطن" إشراف وتقديم الدكتور محمد مختار جمعة – وزير الأوقاف.ويبين الكتاب أن مشروعية الدولة الوطنية أمر غير قابل للجدل أو التشكيك، بل هو أصل راسخ، وأن كل ما يدعم بناء الدولة وقوتها هو من صميم اعتقادنا الإيماني، وكل ما يؤدي إلى الفساد أو الإفساد أو التخريب أو زعزعة الانتماء الوطني يتعارض مع كل القيم الدينية والثوابت الوطنية.وأكد أن مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان، وأن قضية الوعي بالوطن، وبمشروعية الدولة الوطنية، وضرورة دعم صمودها، والعمل على رقيها وتقدمها، أحد أهم مرتكزات بناء الشخصية السوية، وأحد أهم دعائم الولاء والانتماء للوطن والحفاظ على مكتسباته ومقدراته وكل ذرة من ثراه الندي.ويتناول عددًا من القضايا المتعلقة بتعزيز الانتماء الوطني، من أهمها: فضل الشهادة في سبيل الوطن، واحترام النظام العام، ودعم المنتج الوطني، وحقوق المواطنة والتعايش السلمي، إضافة إلى مقتطفات شعرية مختارة بعناية لإبراز بعض حقوق الوطن على أبنائه.