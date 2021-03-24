الحكومة تستعرض خطة توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية

استعرضت الحكومة فى اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من المستجدات المتعلقة بخطة توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية ومستلزماتها، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتوطين هذه الصناعة الهامة لتلبية احتياجات السوق المحلية.وتمت الموافقة على الإستمرار في إعطاء الأفضلية المقررة للمنتجات المستوفاة لنسبة المكون المصري طبقًا لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، بحيث تلتزم وزارة النقل والهيئات التابعة لها بأن تتضمن كافة عقود المشتريات والمناقصات المطروحة، تحقيق نسب مكون محلي متزايدة، اتساقًا مع القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.