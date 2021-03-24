مفتي الجمهورية ينعى وزير المالية الإماراتي

نعى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وزير المالية بدولة الإمارات العربية الشقيقة الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء.وتقدم مفتي الجمهورية بخالص العزاء لشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في وفاة شقيقه، ولدولة الإمارات العربية المتحدة، وللشعب الإماراتي الشقيق في وفاة الشيخ حمدان بن راشد، وزير المالية.وتوجه مفتي الجمهورية بالدعاء للمولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون".