حادث سيدة الساطور.. عقوبات تنتظر الجانية

أثارت جريمة اعتداء سيدة على ضرتها بواسطة ساطور، غضبًا واسعًا خلال اليومين الماضيين، بعد نشر صور المصابة وأشعة مقطعية لها، تُظهر السلاح وهو غائر في رأسها بطريقة تسببت في كسر كبير بطول الجبهة.الجريمة التي وقعت في محافظة قنا، استقبلت الضحية فيها مستشفى أبو تشت المركزي، قبل نقلها إلى سوهاج التعليمي، وتمكن فريق طبي من استخراج الساطور من رأس السيدة، وعلاج الكسور التي حدثت في الجمجمة، وأعلن عميد طب سوهاج استقرار حالتها.الدكتور أحمد مهران، المحام، قال إن جرائم عِدة تنتظر الجانية في القضية، أبرزها حمل إسلاح وإحداث عاهة مستديمة، وجنحة ضرب وجرح، مضيفًا أنها كلها جرائم مرتبطة ببعضها ارتباط لا يقبل التجزئة.الجريمة هنا ترقى لتوصيفها جريمة شروع في قتل، لكن هذه النتيجة (القتل) لم تحدث وخال أثرها بسبب يخرج عن إرادة المتهمة ـ وفقما يقول مهران ـ مؤكدًا أن الجانية لما تتمكن من إخراج الساطور من رأس الضحية، ولو قدرت على ذلك، كانت ربما ستواصل ضربها وقتلها.يرى أن الحادث ناتج عن الغيرة ووازع الانتقام، ويعاقب المتهم في هذه الجرائم بجريمة العقوبة الأشد وهي الشروع في قتل والتي تصل عقوبتها إلى السجن المشدد الذي لا يقل عن 10 سنوات.