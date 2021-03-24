رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

حادث سيدة الساطور.. عقوبات تنتظر الجانية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:55 م
سيدة الساطور
سيدة الساطور
حسن الهتهوتي
طباعة
أثارت جريمة اعتداء سيدة على ضرتها بواسطة ساطور، غضبًا واسعًا خلال اليومين الماضيين، بعد نشر صور المصابة وأشعة مقطعية لها، تُظهر السلاح وهو غائر في رأسها بطريقة تسببت في كسر كبير بطول الجبهة.

الجريمة التي وقعت في محافظة قنا، استقبلت الضحية فيها مستشفى أبو تشت المركزي، قبل نقلها إلى سوهاج التعليمي، وتمكن فريق طبي من استخراج الساطور من رأس السيدة، وعلاج الكسور التي حدثت في الجمجمة، وأعلن عميد طب سوهاج استقرار حالتها.

الدكتور أحمد مهران، المحام، قال إن جرائم عِدة تنتظر الجانية في القضية، أبرزها حمل إسلاح وإحداث عاهة مستديمة، وجنحة ضرب وجرح، مضيفًا أنها كلها جرائم مرتبطة ببعضها ارتباط لا يقبل التجزئة.

الجريمة هنا ترقى لتوصيفها جريمة شروع في قتل، لكن هذه النتيجة (القتل) لم تحدث وخال أثرها بسبب يخرج عن إرادة المتهمة ـ وفقما يقول مهران ـ مؤكدًا أن الجانية لما تتمكن من إخراج الساطور من رأس الضحية، ولو قدرت على ذلك، كانت ربما ستواصل ضربها وقتلها.

يرى أن الحادث ناتج عن الغيرة ووازع الانتقام، ويعاقب المتهم في هذه الجرائم بجريمة العقوبة الأشد وهي الشروع في قتل والتي تصل عقوبتها إلى السجن المشدد الذي لا يقل عن 10 سنوات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بورصة أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 24-3-2021

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

موعد امتحانات شهر مارس للصف الثاني الثانوي 2021

الأرصاد: طقس الخميس لطيف نهارًا بارد ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 21


الصور

image description

أمطار غزيرة ورعد في دمياط

image description

فصل 7 طلاب بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بأسيوط للسب والقذف والغش

image description

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بدمياط

image description

غلق وتشميع قاعة للدروس الخصوصية بحي شرق بأسيوط

image description

السيطرة على حريق بعقار في أسيوط دون خسائر بشرية

الأكثر قراءة

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

مفاجآت في «جريمة أبو الريش».. الخاطفة جمعت بين زوجين

موعد إجازة شم النسيم 2021

الأرصاد: طقس الخميس لطيف نهارًا بارد ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 21

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

دعاء ليلة النصف من شعبان 2021

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس للقطاع الخاص ٢٠٢١ بالتفصيل

توقعات بتأخير رحلات السفر بعد إضراب الموظفين في لندن

علماء يدرسون سلالة جنوب إفريقيا الجديدة من كورونا

أيام زمان

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

«القهوة والسيجار»... ميراث هيكل من تركة برنس الصحافة

كواليس علاقة الفنان صلاح ذو الفقار بالرئيس أنور السادات

«ما بيسمعش الكلام»... قصة منع أحمد رجب من رئاسة تحرير «أخبار اليوم»

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم تحالف الإخوان مع نتنياهو
صفوت البياضي
مصر التاريخ والثقافة
خالد عكاشة
أسبوع الموت فى الساحل الإفريقى
جلال حمام
العالم لا يحترم إلا الدولة القوية.. وهكذا مصر
المزيد

الثقافة

بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع تحسين الصورة البصرية لقلعة شالي بسيوة

«حكايات الروب الأسود» لأدهم العبودي في معرض زايد للكتاب

تاريخ الكتابة من الهيروغليفية حتى القبطية

ديوان «سطور على جدائل النور» لنعمان حسن ​بمعرض زايد للكتاب