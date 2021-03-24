مصدر بالصحة: أولوية للأطقم الطبية فى التطعيم بلقاح كورونا

كشف مصدر مسئول بوزارة الصحة عن أن الوزارة ستقوم بتطعيم مَن يسجل عبر موقعها الإلكتروني الخاص بحجز اللقاح المضاد لفيروس كورونا www.egcovac.mohp.gov.eg من الأطقم الطبية أولًا بأول.أضاف المصدر، لـ«الدستور» أن الأولوية في التطعيم ستكون للأطقم الطبية، لافتًا إلى أنه سيتم تطعيمهم بلقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا.وأعلنت وزيرة الصحة، أمس، عن أن الأطباء طلبوا التطعيم باللقاح، مشيرة إلى أن مصر وصلها حتى الآن ما يقرب من 600 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني هدية من الرئيس الصينى لمصر.