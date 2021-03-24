تخصيص 7 مراكز طبية لتلقي المواطنين لقاح كورونا بالغربية

خصصت وزارة الصحة والسكان ٧ مركز طبية بمحافظة الغربية لتلقي المواطنين لقاح فيروس كورونا المستجد، تضم أطباء متخصصين لشرح «الموافقة المستنيرة» لمتلقي اللقاح ومتابعة حالته الصحية بعد التطعيم، بالإضافة إلى فريق طبي يضم صيادلة وتمريض، ومدخلي البيانات والإداريين مُدربين على أعلى مستوى.وقال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، إنه قد تم تخصيص ٧ مراكز طبية في إطار توجيهات الدكتورة هاله زايد والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتخفيف العبء على المواطنين وهم "مركز كبد المحلة والذي بدء العمل منذ فترة قصيره وتم تطعيم (٦٠٠) مواطن بعد تسجيلهم على موقع وزارة الصحة لقاح كورنا، مركز طبي سعيد، مستشفى رمد زفتي التخصصي، مكتب صحة أول بسيون، مكتب صحة ثاني كفر الزيات، مبني إدارة سمنود، مستشفى قطور المركزي".وتابع: تم تخصيص المراكز لتلقي لقاح فيروس كورونا تمهيدًا لبدء تلقي المواطنين للقاح تباعًا، وفقًا للفئات المستحقة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم صندوق «تحيا مصر» لتوفير لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة ذات الأولوية المتقدمة.