نائب محافظ الأقصر يبحث آليات التخلص من المخلفات الزراعية بطريقة آمنة

التقى محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر مع المهندس عمر رياض نائب المنسق الوطني لمكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" بمصر، حيث بحثا سبل توعية المزارعين بكيفية الاستفادة من مخلفات القصب بدلًا من حرقها لعدم الإضرار بالبيئة.وعرض ممثل المنظمة خطة "اليونيدو" لتوعية المزارعين ومنتجي القصب بالأقصر وقنا ورواد الأعمال وأصحاب الشركات والجمعيات الزراعية بأهمية تدوير مخلفات القصب والاستفادة منها وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية في إطار خطة المنظمة لرفع الوعي البيئي والصحي عبر التوعية بأهمية الاستفادة من مخلفات القصب وكذلك التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة بمحافظة الأقصر والتشبيك مع كافة الجهات ذات الصلة لبحث انسب الطرق للانتفاع من المخلفات إلحاقًا لما تم مناقشته مع المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر حول رفع الوعي البيئي للمزارعين ومنتجي القصب للحد من عمليات حرق "سفير القصب" والاستفادة من المخلفات الزراعية بشكل يراعي الابعاد البيئية والصحية.من جانبه أكد نائب المحافظ خلال لقائه مع ممثل المنظمة ضرورة تعريف المزارعين بالأساليب المثلى وطرق التخلص الأمن المخلفات الزراعية والانتفاع منها عمومًا في إنتاج مواد عضوية وأسمدة وأعلاف وخلافها، لافتًا إلى أن المحافظة تقدم كافة أوجه الدعم لتنفيذ برامج توعوية تعمل علي دعم الزراعة والمزارعين بالتنسيق مع الوزارات المعنية وجميع الجهات المختصة.شهد اللقاء الذي عقد بديوان عام محافظة الأقصر كلا من أمل إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة ورمضان صديق وكيل وزارة البيئة بالأقصر وسعدي عبد القادر مدير إدارة البرامج الأجنبية بالمحافظة.