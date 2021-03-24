غدا.. انطلاق الدورة الـ45 في مجال المهارات الإعلامية لأئمة البحر الأحمر

أعلنت وزارة الأوقاف عن عقد الدورة الخامسة والأربعين في مجال المهارات الإعلامية بالتعاون مع كلية التربية جامعة جنوب الوادي الخميس الموافق 25 3 2021م.يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والواعظات والإداريين بالوزارة والجهات التابعة لها بجميع المجالات، وفي إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وجامعة جنوب الوادي من خلال البروتوكول الموقع بينهما، وإيمانًا بأهمية التدريب في الارتقاء بمستوي الأئمة.وتكون الدورة لمدة ثلاثة أيام، لعدد خمسين إمامًا من مديرية أوقاف البحر الأحمر، بمقر كلية التربية ــ فرع الغردقة.