من هو حمدان بن راشد؟.. دبي تعطل العمل لثلاثة أيام إثر وفاته

من هو حمدان بن راشد

أعلن ديوان حاكم دبي، اليوم الأربعاء، الحداد لمدة 10 أيام وتعطيل العمل في الدوائر الرسمية لمدة 3 أيام إثر وفاة حمدان بن راشد، شقيق محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.ولد حمدان بن راشد في عام 1945، وهو الابن الثاني للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وشغل منصب وزير المالية منذ التشكيل الأول لمجلس الوزراء عام 1971 وحتى وفاته.عُرف اهتمامـه بالأعمال الإنسانية، وشـغفه بالثقافة والآداب والتطورات العلمية، وحرصه على التنمية البشرية المستدامة في بيئة عالمية مستقرة ترتكز على الحوار والشراكة.وترأس بن راشد آل مكتوم العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية الرفيعة المستوى والتي تلعب دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد وسوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.عام 2006، حصل على 3 شهادات من الكلية الملكية البريطانية كأول شخصية عالمية تحقق هذا الانجاز، حيث مُنح شهادة الزمالة الفخرية للكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية بلندن، وشهادة الزمالة الفخرية للكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية بأدنبرة، وشهادة الزمالة الفخرية للكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية والجراحة بجلاسكو.جدير بالذكر أن حمدان بن راشد غاب عن الأنشطة الرسمية خلال الفترة الأخيرة، حيث عانى من المرض منذ عدة أشهر، وكان محمد بن راشد قد غرّد بالدعاء والتمنيات الطيبة لأخيه مؤخرا في 9 مارس الماضي.