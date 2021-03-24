محافظ بورسعيد يتابع تنفيذ ثاني مراحل مشروع التحول الرقمي لإدارة أملاك الدولة

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الأربعاء اجتماعا موسعا لاستعراض جهود الجهات المختصة بالمحافظة في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التحول الرقمي لإدارة منظومة أصول وأملاك الدولة ببورسعيد وآخر الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والتحول الرقمي وحماية أملاك الدولة، والإدارة المالية، والشؤون القانونية.واستمع المحافظ لشرح موجز من مسؤولي إدارة أصول وأملاك الدولة والتحول الرقمي عن الإجراءات التنسيقية التي تم اتخاذها بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التحول الرقمي لإدارة منظومة أصول وأملاك الدولة ومعدلات التنفيذ حتى الآن، وكيفية عمل المنظومة الجديدة في إطار ميكنة إدارة الأصول المملوكة للدولة بالتوازي مع ميكنة كافة القطاعات، حيث تم اختيار بورسعيد ضمن التشغيل التجريبي للمنظومة في ٢٠٢١٤١.وأكد المحافظ أن بورسعيد تشهد حاليا طفرة كبيرة في مستوى الخدمات المميكنة المقدمة للمواطن، ويتم العمل على قدم وساق لإكمال المنظومة الرقمية بكافة انحاء بورسعيد بالتوازي مع المشروعات التنموية والخدمية التي ساهمت في تحقيق التنمية ببورسعيد، مشيرا إلى أنه مع بداية تطبيق مشروع التحول الرقمي حققت المحافظة نسبة كبيرة من سرعة إنجاز الأعمال وتطوير مستوى الأداء وخاصة في المؤسسات الحكومية بما يتماشى مع أعمال التنمية ببورسعيد.