رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع تنفيذ ثاني مراحل مشروع التحول الرقمي لإدارة أملاك الدولة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:47 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
طباعة
عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الأربعاء اجتماعا موسعا لاستعراض جهود الجهات المختصة بالمحافظة في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التحول الرقمي لإدارة منظومة أصول وأملاك الدولة ببورسعيد وآخر الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والتحول الرقمي وحماية أملاك الدولة، والإدارة المالية، والشؤون القانونية.

واستمع المحافظ لشرح موجز من مسؤولي إدارة أصول وأملاك الدولة والتحول الرقمي عن الإجراءات التنسيقية التي تم اتخاذها بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التحول الرقمي لإدارة منظومة أصول وأملاك الدولة ومعدلات التنفيذ حتى الآن، وكيفية عمل المنظومة الجديدة في إطار ميكنة إدارة الأصول المملوكة للدولة بالتوازي مع ميكنة كافة القطاعات، حيث تم اختيار بورسعيد ضمن التشغيل التجريبي للمنظومة في ٢٠٢١٤١.

وأكد المحافظ أن بورسعيد تشهد حاليا طفرة كبيرة في مستوى الخدمات المميكنة المقدمة للمواطن، ويتم العمل على قدم وساق لإكمال المنظومة الرقمية بكافة انحاء بورسعيد بالتوازي مع المشروعات التنموية والخدمية التي ساهمت في تحقيق التنمية ببورسعيد، مشيرا إلى أنه مع بداية تطبيق مشروع التحول الرقمي حققت المحافظة نسبة كبيرة من سرعة إنجاز الأعمال وتطوير مستوى الأداء وخاصة في المؤسسات الحكومية بما يتماشى مع أعمال التنمية ببورسعيد.

موضوعات متعلقة

مفاجآت في «جريمة أبو الريش».. الخاطفة جمعت بين زوجين

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 24-3-2021

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)


الصور

image description

فصل 7 طلاب بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بأسيوط للسب والقذف والغش

image description

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بدمياط

image description

السيطرة على حريق بعقار في أسيوط دون خسائر بشرية

image description

بأسعار «على قد الأيد».. محلات الوادي الجديد مستعدة لـ رمضان (صور)

image description

3 مشروعات لتطوير المناطق العشوائية والأسواق برأس البر في دمياط

الأكثر قراءة

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

مفاجآت في «جريمة أبو الريش».. الخاطفة جمعت بين زوجين

الأرصاد: طقس الخميس لطيف نهارًا بارد ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 21

موعد إجازة شم النسيم 2021

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

دعاء ليلة النصف من شعبان 2021

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس للقطاع الخاص ٢٠٢١ بالتفصيل

توقعات بتأخير رحلات السفر بعد إضراب الموظفين في لندن

علماء يدرسون سلالة جنوب إفريقيا الجديدة من كورونا

أيام زمان

«القهوة والسيجار»... ميراث هيكل من تركة برنس الصحافة

كواليس علاقة الفنان صلاح ذو الفقار بالرئيس أنور السادات

«ما بيسمعش الكلام»... قصة منع أحمد رجب من رئاسة تحرير «أخبار اليوم»

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى رحيل كاهن خدم شعبه بتواضع
منى رجب
عيدك يا أمى.. أجمل أعياد مصر
ثروت الخرباوي
الإخوان ورحلة التيه
ماجد حبته
نتنياهو بالإكراه!
المزيد

الثقافة

ديوان «سطور على جدائل النور» لنعمان حسن ​بمعرض زايد للكتاب

مناقشة رواية «مدينة الشمس» لـ مينا ناجي أونلاين

غدا بكلية «تونجن».. مهدي مبارك يشارك ضمن المهرجان العربي بالهند

إسلام بحيري: لم يخرج من بين قراء نوال السعداوي إرهابي أو تكفيري