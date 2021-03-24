نقابة المحامين تنظم جلسة حلف يمين للأعضاء الجدد
الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:45 م
إسلام نصيرطباعة
عقدت نقابة المحامين، الأربعاء، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، برئاسة حسين الجمال، أمين عام النقابة نيابة عن النقيب رجائي عطية نقيب المحامين، وحضور محمد الكسار، ومحمد نجيب عضوي مجلس النقابة العامة للمحامين، وعمرو الخشاب عضو نقابة جنوب القاهرة.
وعقدت الجلسة بمقر قاعة اتحاد عمال مصر لنقابات "جنوب القاهرة - شمال القاهرة - القاهرة الجديدة - حلوان - بنها - شبرا الخيمة - شمال الجيزة".
واستهل أمين عام النقابة كلمته لشباب المحامين بتقديم التهنئة لكل أمهات مصر بمناسبة عيد الأم:"اليوم احتفالين لكم؛ الأول هو أداء قَسَم المحاماة الذي بعده ستصبحون محامون فعليون، والثاني هو احتفال عيد الأم التي لولاها ما كنتم هنا من الأساس، ولما وصلتم لما أنتم فيه حاليا، ومهما نتحدث عنها لا نستطيع أن نوفيها حقها، فعطائها لا ينضب دون تنتظر أي مقابل".
وأكد الجمال أن الوالدين هما أساس النجاح لكل فرد، فرب العزة اختصهم بما لم يختص به غيرهم من المخلوقات، فقد قرن طاعتهم بعبادته لبيان عظم قدرهم ومنزلتهم فقال جل جلاله في كتابه العزيز "وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا"، مشددًا على حُسن معاملتهم وطاعتهم، حتى تنالوا رضا وكرم الله.
أضاف أمين عام نقابة المحامين أن حلف اليمين شرط أساسي من شروط القيد بنقابة المحامين، كما نص قانون المحاماة، مؤكدًا أن القسم له أهمية ومعاني جليلة يجب أن يعيها كل محام، وأنه ليس عبارات تردد وفقط، بل يمثل نقلة في حياة خريجي كليات الحقوق ينطلقون منها إلى مرحلة جديدة ليسطر يومًا تاريخيًا محفورًا في ذاكرتهم للأبد.
أشار إلى أن مهنة المحاماة تضيف للمحامي العلم والفصاحة، وتجبره على أن يعمل لثقل مهاراته، وأن ينهل من جميع العلوم ليكون قادرًا على ممارسة المحاماة، مشيرا إلى أن مهنة المحاماة أساسها الأخلاق، والعلم والمعرفة والقدرة على الإقناع، إلى جانب التزام الكلمة الحسنة والمظهر المشرف.
وعقدت الجلسة بمقر قاعة اتحاد عمال مصر لنقابات "جنوب القاهرة - شمال القاهرة - القاهرة الجديدة - حلوان - بنها - شبرا الخيمة - شمال الجيزة".
واستهل أمين عام النقابة كلمته لشباب المحامين بتقديم التهنئة لكل أمهات مصر بمناسبة عيد الأم:"اليوم احتفالين لكم؛ الأول هو أداء قَسَم المحاماة الذي بعده ستصبحون محامون فعليون، والثاني هو احتفال عيد الأم التي لولاها ما كنتم هنا من الأساس، ولما وصلتم لما أنتم فيه حاليا، ومهما نتحدث عنها لا نستطيع أن نوفيها حقها، فعطائها لا ينضب دون تنتظر أي مقابل".
وأكد الجمال أن الوالدين هما أساس النجاح لكل فرد، فرب العزة اختصهم بما لم يختص به غيرهم من المخلوقات، فقد قرن طاعتهم بعبادته لبيان عظم قدرهم ومنزلتهم فقال جل جلاله في كتابه العزيز "وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا"، مشددًا على حُسن معاملتهم وطاعتهم، حتى تنالوا رضا وكرم الله.
أضاف أمين عام نقابة المحامين أن حلف اليمين شرط أساسي من شروط القيد بنقابة المحامين، كما نص قانون المحاماة، مؤكدًا أن القسم له أهمية ومعاني جليلة يجب أن يعيها كل محام، وأنه ليس عبارات تردد وفقط، بل يمثل نقلة في حياة خريجي كليات الحقوق ينطلقون منها إلى مرحلة جديدة ليسطر يومًا تاريخيًا محفورًا في ذاكرتهم للأبد.
أشار إلى أن مهنة المحاماة تضيف للمحامي العلم والفصاحة، وتجبره على أن يعمل لثقل مهاراته، وأن ينهل من جميع العلوم ليكون قادرًا على ممارسة المحاماة، مشيرا إلى أن مهنة المحاماة أساسها الأخلاق، والعلم والمعرفة والقدرة على الإقناع، إلى جانب التزام الكلمة الحسنة والمظهر المشرف.