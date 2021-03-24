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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نقابة المحامين تنظم جلسة حلف يمين للأعضاء الجدد

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:45 م
نقابة المحامين
نقابة المحامين
إسلام نصير
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عقدت نقابة المحامين، الأربعاء، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، برئاسة حسين الجمال، أمين عام النقابة نيابة عن ‏النقيب رجائي عطية نقيب المحامين، وحضور محمد الكسار، ومحمد نجيب عضوي مجلس النقابة العامة للمحامين، وعمرو الخشاب ‏عضو نقابة جنوب القاهرة.‏

وعقدت الجلسة بمقر قاعة اتحاد عمال مصر لنقابات "جنوب القاهرة - شمال القاهرة - القاهرة الجديدة - حلوان - بنها - شبرا الخيمة - ‏شمال الجيزة".

‏واستهل أمين عام النقابة كلمته لشباب المحامين بتقديم التهنئة لكل أمهات مصر بمناسبة عيد الأم:"اليوم احتفالين لكم؛ الأول هو ‏أداء قَسَم المحاماة الذي بعده ستصبحون محامون فعليون، والثاني هو احتفال عيد الأم التي لولاها ما كنتم هنا من الأساس، ولما وصلتم ‏لما أنتم فيه حاليا، ومهما نتحدث عنها لا نستطيع أن نوفيها حقها، فعطائها لا ينضب دون تنتظر أي مقابل".‏

وأكد الجمال أن الوالدين هما أساس النجاح لكل فرد، فرب العزة اختصهم بما لم يختص به غيرهم من المخلوقات، فقد قرن طاعتهم ‏بعبادته لبيان عظم قدرهم ومنزلتهم فقال جل جلاله في كتابه العزيز "وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا"، مشددًا على ‏حُسن معاملتهم وطاعتهم، حتى تنالوا رضا وكرم الله.‏

أضاف أمين عام نقابة المحامين أن حلف اليمين شرط أساسي من شروط القيد بنقابة المحامين، كما نص قانون المحاماة، مؤكدًا أن ‏القسم له أهمية ومعاني جليلة يجب أن يعيها كل محام، وأنه ليس عبارات تردد وفقط، بل يمثل نقلة في حياة خريجي كليات الحقوق ‏ينطلقون منها إلى مرحلة جديدة ليسطر يومًا تاريخيًا محفورًا في ذاكرتهم للأبد‎.‎

أشار إلى أن مهنة المحاماة تضيف للمحامي العلم والفصاحة، وتجبره على أن يعمل لثقل مهاراته، وأن ينهل من جميع العلوم ليكون ‏قادرًا على ممارسة المحاماة، مشيرا إلى أن مهنة المحاماة أساسها الأخلاق، والعلم والمعرفة والقدرة على الإقناع، إلى جانب التزام ‏الكلمة الحسنة والمظهر المشرف‎.‎

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