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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

غدا بكلية «تونجن».. مهدي مبارك يشارك ضمن المهرجان العربي بالهند

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:44 م
مهدي مبارك
مهدي مبارك
خالد حماد
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تنظم كلية «تونجن» الحكومية في الهند، محاضرة عبر «زووم» - على الباحثين والأساتذة بالكلية، ضمن المهرجان العربي الخاص بقسم اللغة العربية في الجامعة، يقدمها الكاتب الصحفي المصري مهدي مبارك، والروائي الفلسطيني محمد النابلسي، غدا 25 مارس في التاسعة والنصف صباحا بتوقيت الهند.

قسم اللغة العربية الأقدم في شرق آسيا يستقبل محاضرة مهدي مبارك تحت عنوان «التأثير المتبادل: الهند في الحياة المصرية.. ومصر في الثقافة الهندية» من خلال تجربة المهدي الأدبية في الهند.

في سياق متصل يحاضر الروائي الفلسطيني محمد النابلسي تحت عنوان: «كيرلا وثقافتها من خلال رواية "تمر ومسالا"»، الصادرة للكاتب عن دار «واو» الإماراتية.

مهدى مبارك، كاتب صحفى وأديب مصرى وصانع أفلام ومحتوى تليفزيوني، ولد فى محافظة الإسكندرية فى 11 ديسمبر 1993، تخرج فى قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وكتب لعدَّة صحف ومواقع عربية ومصرية، صدر له من قبل " قرش حشيش".

محمد النابلسي، كاتب فلسطيني يقيم في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، يعمل في العديد من المؤسسات غير الربحية المتخصصة في مجالات الثقافة والفنون وذوي الإعاقة منذ عشرين عامًا، ومتخصص في صناعة الكتب الميسّرة لذوي الإعاقة، علاوة على شغفه في الكتابة للأطفال واليافعين.

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